Обида и неудача: Миодраг Божович рассказал, почему «Крылья Советов» проиграли «Локомотиву»
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился своими впечатлениями от игры и рассказал, почему самарская команда не смогла обыграть столичный «Локомотив».
- Обидно, конечно, когда такую игру проигрываем. Были по игре достаточно сильны, но пропустили в контратаке в финале. Нельзя такого допускать. По первому голу — ошибка была: только один игрок в штрафной. Обидный гол. А вот во второй раз была неудача, - сказал наставник самарцев.
Напомним, матч 4 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» прошел 3 августа на «Самара Арене». Гости забили самарцам два гола, причем второй — на последней минуте добавленного времени. «Крылья» смогли забить «железнодорожникам» только один мяч. Отличился Соболев.
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ИСТОЧНИК KP.RU