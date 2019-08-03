2019-08-03T19:11:48+03:00
Спорт

Обида и неудача: Миодраг Божович рассказал, почему «Крылья Советов» проиграли «Локомотиву»

Самарцы уступили клубу из Москвы со счетом 1:2
Ольга АФАНАСЬЕВААнастасия ФИЛАТОВА
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Наставник самарцев считает, что в игре команда была довольно сильна, но ошибок избежать не удалосьНаставник самарцев считает, что в игре команда была довольно сильна, но ошибок избежать не удалосьФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился своими впечатлениями от игры и рассказал, почему самарская команда не смогла обыграть столичный «Локомотив».

- Обидно, конечно, когда такую игру проигрываем. Были по игре достаточно сильны, но пропустили в контратаке в финале. Нельзя такого допускать. По первому голу — ошибка была: только один игрок в штрафной. Обидный гол. А вот во второй раз была неудача, - сказал наставник самарцев.

Напомним, матч 4 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» прошел 3 августа на «Самара Арене». Гости забили самарцам два гола, причем второй — на последней минуте добавленного времени. «Крылья» смогли забить «железнодорожникам» только один мяч. Отличился Соболев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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