Губернатор Дмитрий Азаров пообещал помочь пролиться «Пластилиновому дождю» над Самарой

СЕГОДНЯ 20:00 2019-08-03T20:00:11+03:00

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«Пластилиновый дождь» все-таки может пройти над Самарой в этом году. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь подключился к решению проблемы.

- В этом году фестиваль «Пластилиновый дождь» столкнулся с трудностями. Появилась информация о его отмене. После этого мне стали поступать обращения от организаторов и жителей с просьбой помочь в организации. Проигнорировать такое я не мог, так как этот фестиваль нравится людям и позволяет самым разным поколениям интересно отдохнуть, - написал в своем Инстаграме глава региона.

Дмитрий Азаров поручил министру культуры посодействовать в проведении фестиваля. В понедельник, 5 августа, чиновник встретится с организаторами и обсудит дату и место мероприятия. Напомним, что в прошлом году «Пластилиновый дождь» поначалу также не хотели проводить из-за трудностей с финансами, но потом глава региона, узнав о проблеме, помог ее решить, и фестиваль все-таки состоялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU