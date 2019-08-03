В Самаре на Ленинской из-под асфальта пробился «ключ» воды
Прорыв горожане заметили в районе пересечения с улицей Рабочей
Фото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Днем в субботу, 3 августа, в Самаре произошел очередной коммунальный прорыв. В Ленинском районе города на пересечении улиц Ленинской и Рабочей из-под асфальта забил «ключ» воды.
- Вода льется часов с трех дня. Там уже много натекло, - пишут в соцсетях горожане.
Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Самары, информацию о случившемся уже передали в Самарские коммунальные системы. Аварийная бригада компании выехала к месту утечки. Рабочим предстоит выяснить причину повреждения и устранить ее.
Фото: Яна ЯрыгинаФото: Twitter.com
ИСТОЧНИК KP.RU