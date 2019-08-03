2019-08-03T20:29:23+03:00
Общество

В Самаре на Ленинской из-под асфальта пробился «ключ» воды

Прорыв горожане заметили в районе пересечения с улицей Рабочей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Днем в субботу, 3 августа, в Самаре произошел очередной коммунальный прорыв. В Ленинском районе города на пересечении улиц Ленинской и Рабочей из-под асфальта забил «ключ» воды.

- Вода льется часов с трех дня. Там уже много натекло, - пишут в соцсетях горожане.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Самары, информацию о случившемся уже передали в Самарские коммунальные системы. Аварийная бригада компании выехала к месту утечки. Рабочим предстоит выяснить причину повреждения и устранить ее.

Фото: Яна Ярыгина Фото: Twitter.com

Фото: Яна ЯрыгинаФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров
Губернатор Дмитрий Азаров пообещал помочь пролиться «Пластилиновому дождю» над Самарой
Обида и неудача: Миодраг Божович рассказал, почему «Крылья Советов» проиграли «Локомотиву»
В Жигулевске чиновник приукрасил действительность и попал под уголовную статью
Сотрудники Счетной палаты попросили приравнять их к госслужащим и сделать оклад как у министров
В Самарской области «Гранта» улетела в поле и опрокинулась на крышу
Самарские чиновники объяснили, почему на «Пластилиновый дождь» не хватило денег
В Самарской области грузовик не уступил дорогу на перекрестке и отправил на тот свет водителя ВАЗ-2115
ХК «Лада» выменял у «Торпедо» форварда Дениса Шуракова
Самарцы пожаловались на застройку Маяковского спуска, которую несколько лет назад остановил суд
Самарцам предлагают высказать свое мнение о готовящемся запрете на продажу вейпов подросткам
В Самарской области пьяный селянин угнал чужой «КамАЗ» и сдал его на металлолом
В Самаре на площади Славы установят 25-метровую искусственную елку с подсветкой
Самарцев зовут на Проран бесплатно посмотреть военно-историческую реконструкцию
Суд лишил тольяттинский завод лицензии на выпуск фруктового вина
В Самарской области 6 пляжей не прошли проверку на качество воды
Губернатор Самарской области потребовал сохранить общественные пространства и дороги, построенные к ЧМ-2018
В Самарской области ищут молодого автомобильного угонщика
Член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин показал, как разбивал кирпичи рукой во время службы в ВДВ
На 5-й просеке в Самаре построят новую школу, участок под нее передан городу
Банду торговцев «спайсом» будут судить в Самарской области
На жилье для детей-сирот в Самарской области направят 371 млн рублей
Молодежка «Крыльев Советов» пропустила гол и проиграла «Локомотиву»
Куйбышевский район Самары хотят возглавить безработный и чиновник минЖКХ
Соболева не отдадим! Самарский губернатор готов защищать самарского нападающего от любых трансферных предложений