В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров

3 Авг. 21:38 2019-08-03T21:38:52+03:00

Жителей региона просят не ходить в лес с пиротехникой и сигаретами

Изменить размер текста: A A

В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов. В связи с этим в регионе до 6 августа объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Напоминаем жителям региона о необходимости быть предельно острожными с огнем и о соблюдении запрета на посещение лесов, - отмечают в оперативном ведомстве.

Также самарцев призывают не разводить костер в лесу или на торфянике; не поджигать сухую траву; не бросать непотушенные спички и сигареты в лесу, а также не использовать там пиротехнику. Сообщить о небольшом пожаре в лесу можно по круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00, а о чрезвычайной ситуации — по единому номеру пожарных и спасателей: 101, 01.

ИСТОЧНИК KP.RU