Жених из Самары пропал перед собственной свадьбой в Сызрани

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-04T08:23:30+03:00

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Курьезный случай произошел на свадьбе 25-летней девушки из Сызрани. Она расписалась с любимым в Самаре, а торжества было намечено отмечать в ее родном городе. Только вот незадача - жених на них не явился.

– У невесты случилась истерика. Молодежь сейчас на язык острая, никого не стесняется. Так что Екатерина закатила скандал родителям жениха, мол, он изменник, а она – дура набитая. Пришлось невесту почти силой тащить на вокзал, встречать следующую самарскую электричку, – сообщает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на гостей свадьбы.

Всего на банкете собралось около 60 человек. Жених должен был приехать утром после работы, но к назначенному времени не явился. Телефон был недоступен. Потом девушке все-таки удалось до него дозвониться. Оказалось, парень просто проспал свадьбу и не успел на электричку. В путь он отправился лишь часом позже.

ИСТОЧНИК KP.RU