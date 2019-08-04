2019-08-04T08:23:30+03:00
Общество

Жених из Самары пропал перед собственной свадьбой в Сызрани

Невеста молодого человека устроила скандал
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Невеста закатила грандиозный скандал ФОТО: КТВ ЛучНевеста закатила грандиозный скандал ФОТО: КТВ Луч
Изменить размер текста:

Курьезный случай произошел на свадьбе 25-летней девушки из Сызрани. Она расписалась с любимым в Самаре, а торжества было намечено отмечать в ее родном городе. Только вот незадача - жених на них не явился.

– У невесты случилась истерика. Молодежь сейчас на язык острая, никого не стесняется. Так что Екатерина закатила скандал родителям жениха, мол, он изменник, а она – дура набитая. Пришлось невесту почти силой тащить на вокзал, встречать следующую самарскую электричку, – сообщает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на гостей свадьбы.

Всего на банкете собралось около 60 человек. Жених должен был приехать утром после работы, но к назначенному времени не явился. Телефон был недоступен. Потом девушке все-таки удалось до него дозвониться. Оказалось, парень просто проспал свадьбу и не успел на электричку. В путь он отправился лишь часом позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заподозрила мужа в измене: в Самаре голая женщина выбросила из квартиры вещи и устроила скандал на всю улицу
Гроза, дождь и сильный ветер: в Самаре обещают плохую погоду в понедельник 5 августа
Очевидцы: в Самарской области подросток на "Тойоте" насмерть сбил отца двоих детей
Надо еще столько же: самарцы собрали на проверку мусорной реформы 130 тысяч рублей
Пока не рассчитаются: суд Тольятти запретил "Фабрике продуктов ВС" привлекать новых клиентов
"Конкурс объявлен по недомыслию министерства": в Струковском саду не будут строить здание Драмтеатра
"Женщину-водителя зажало, пассажир сломал бедро": появилось видео жуткой аварии под Самарой
в центре Кинеля установили паровозик, посвященный основанию железнодорожной станции
В Самаре прощаются с заслуженным врачом РФ Владимиром Сухаревым, который скончался накануне
В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров
В Самаре на Ленинской из-под асфальта пробился «ключ» воды
Губернатор Дмитрий Азаров пообещал помочь пролиться «Пластилиновому дождю» над Самарой
Обида и неудача: Миодраг Божович рассказал, почему «Крылья Советов» проиграли «Локомотиву»
В Жигулевске чиновник приукрасил действительность и попал под уголовную статью
Сотрудники Счетной палаты попросили приравнять их к госслужащим и сделать оклад как у министров