2019-08-04T09:01:24+03:00
Общество

В Самаре прощаются с заслуженным врачом РФ Владимиром Сухаревым, который скончался накануне

Гражданская панихида пройдет в Клубе железнодорожников
Михаил ГОРЮНОВ
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Владимиру Михайловичу было 79 летВладимиру Михайловичу было 79 лет
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В Самаре 3 августа на 79 году жизни скончался заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Владимир Сухарев. Владимир Михайлович более 15 лет был главным врачом областного и онкологического диспансера, при нем произошло объединение городского и областного онкодиспансеров.

- Владимир Михайлович Сухарев, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом МЗ Самарской области, совмещая интенсивную организационно-методическую работу с лечебно-консультативной, - сообщает министерство здравоохранения по Самарской области.

Гражданская панихида по Владимиру Сухареву состоится 4 августа с 11-00 до 13-00 в Клубе железнодорожников на улице Льва Толстого, 94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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