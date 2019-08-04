2019-08-04T09:26:34+03:00
Общество

в центре Кинеля установили паровозик, посвященный основанию железнодорожной станции

Арт-объект презентовали на День города
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Паровозик очень понравился горожанамПаровозик очень понравился горожанамФото: соцсети
Изменить размер текста:

3 августа в Кинеле отмечали 75-ю годовщину города. Основные гуляния развернулись на площади Мира, где в 18-00 началась праздничная программа "Город пишет биографию!" Одним из самых ярких моментов торжества стало открытие арт-объекта - первый вагон паровоза. Скульптура посвящена основанию железнодорожной станции Кинель. Он появился между ДК и фонтаном.

- Спасибо городским властям за организацию такого чудного праздника. Давно мы не видели столько людей,горожан, которые пришли на площадь. Город хорошеет, и так приятно в нём жить! - не скрывает эмоций одна из гостей Дня города - Наталья Губина.

Кончилось мероприятие концертом. В нем приняла участие поп-группа "Божья коровка", а также заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко. Финальным аккордом праздника стал красочный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заподозрила мужа в измене: в Самаре голая женщина выбросила из квартиры вещи и устроила скандал на всю улицу
Гроза, дождь и сильный ветер: в Самаре обещают плохую погоду в понедельник 5 августа
Очевидцы: в Самарской области подросток на "Тойоте" насмерть сбил отца двоих детей
Надо еще столько же: самарцы собрали на проверку мусорной реформы 130 тысяч рублей
Пока не рассчитаются: суд Тольятти запретил "Фабрике продуктов ВС" привлекать новых клиентов
"Конкурс объявлен по недомыслию министерства": в Струковском саду не будут строить здание Драмтеатра
"Женщину-водителя зажало, пассажир сломал бедро": появилось видео жуткой аварии под Самарой
В Самаре прощаются с заслуженным врачом РФ Владимиром Сухаревым, который скончался накануне
Жених из Самары пропал перед собственной свадьбой в Сызрани
В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров
В Самаре на Ленинской из-под асфальта пробился «ключ» воды
Губернатор Дмитрий Азаров пообещал помочь пролиться «Пластилиновому дождю» над Самарой
Обида и неудача: Миодраг Божович рассказал, почему «Крылья Советов» проиграли «Локомотиву»
В Жигулевске чиновник приукрасил действительность и попал под уголовную статью
Сотрудники Счетной палаты попросили приравнять их к госслужащим и сделать оклад как у министров