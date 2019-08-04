в центре Кинеля установили паровозик, посвященный основанию железнодорожной станции

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-04T09:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

3 августа в Кинеле отмечали 75-ю годовщину города. Основные гуляния развернулись на площади Мира, где в 18-00 началась праздничная программа "Город пишет биографию!" Одним из самых ярких моментов торжества стало открытие арт-объекта - первый вагон паровоза. Скульптура посвящена основанию железнодорожной станции Кинель. Он появился между ДК и фонтаном.

- Спасибо городским властям за организацию такого чудного праздника. Давно мы не видели столько людей,горожан, которые пришли на площадь. Город хорошеет, и так приятно в нём жить! - не скрывает эмоций одна из гостей Дня города - Наталья Губина.

Кончилось мероприятие концертом. В нем приняла участие поп-группа "Божья коровка", а также заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко. Финальным аккордом праздника стал красочный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU