"Конкурс объявлен по недомыслию министерства": в Струковском саду не будут строить здание Драмтеатра

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-04T10:26:43+03:00

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Недавно на сайте госзакупок появилась информация, что Самарский академический театр драмы имени Горького ждет серьезная реконструкция. Для театра планировали построить еще одно здание в Струковском саду и соединить его со старым пешеходным мостом. Такое развитие событий понравилось не всем горожанам.

- Когда склон и вид на Драмтеатр закроют еще одним архитектурным сооружением, как это произошло со склоном пл. Славы, винить во всех бедах Меркушкина мы уже не сможем, - с таким сообщением в твиттере обратился к губернатору Дмитрию Азарову адвокат Андрей Соколов.

Глава региона отреагировал весьма жестко: - В Струковском саду не будет здания.Конкурс объявлен по недомыслию министерства и будет отменён в понедельник.

Напомним, реконструкция была разделена на два этапа.Первый включал реставрацию старого здания драмтеатра. Второй этап – строительство нового здания. Все работы должны были обойтись примерно в 104 – 105 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU