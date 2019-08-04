Пока не рассчитаются: суд Тольятти запретил "Фабрике продуктов ВС" привлекать новых клиентов

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-04T11:14:00+03:00

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В пятницу, 2 августа, в Центральном районном суде Тольятти состоялось заседание по поводу деятельности ПК "Фабрика продуктов ВС", в которой нашли признаки финансовой пирамиды. Как сообщает "ВолгаНьюс", организации по требованию прокуратуры запретили привлекать новые деньги граждан.

- В суде председатель кооператива иск признал и согласился с требованиями прокурора. Кооперативу запретили заключать с гражданами новые договоры займа до исполнения обязательств по всем ранее заключенным, - сообщает издание.

Напомним, что 18 июля организатору кооператива Галине Федотовой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии силовиков, с 8 мая 2018 года по 28 февраля 2019 сотрудники "Фабрики продуктов ВС" в офисе на улице Карбышева, 12 в Тольятти привлекали деньги физических лиц, обещая выплаты от 13% до 20% годовых. По мнению правоохранителей, таким образом организации получила не менее 3 миллионов рублей, хотя не вела предпринимательской деятельности. В Самарской области из-за "пирамиды" пострадали не менее 250 человек. Действует ПК и в других регионах страны. Разбирательства по его делу продолжаются.

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Сотрудники кооператива, оставившего без денег сотни человек, уверяют, что они пострадали не меньше «вкладчиков» и требуют провести честное расследование (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU