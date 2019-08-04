Очевидцы: в Самарской области подросток на "Тойоте" насмерть сбил отца двоих детей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-04T13:14:54+03:00

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В субботу 3 августа в Самарской области произошло смертельное ДТП. Как сообщают очевидцы в паблике "ДТП 163 Самара", на трассе "Кротовка - Подгорный" насмерть был сбит мужчина на скутере.

- 17-ти летний водитель на скорости 150 снёс скутер. Водитель скутера насмерть.

Водитель "Тойоты" вообще походу не переживает за то, что оставил двоих детей без отца, - сообщают местные жители. На месте происшествия работали сотрудники Управлени ГИБДД. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. После этого будет принято процессуальное решение, а виновные привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU