Гроза, дождь и сильный ветер: в Самаре обещают плохую погоду в понедельник 5 августа
ГУ МЧС по Самарской области, ссылаясь на ФГБУ "Приволжское УГМС" предупреждает горожан о резком ухудшении погодных условий. Произойдут они с 7 до 19 часов завтра, в понедельник 5 августа.
- В регионе будет облачно. Дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса цельсия, по северу - до 15 градусов, - рассказывают синоптики.
В МЧС добавляют, что неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий: падения деревьев и каких-либо конструкций, обрывов линий электропередач, ДТП. Специалисты советуют по возможности не выходить из зданий, а также соблюдать осторожность.
ИСТОЧНИК KP.RU