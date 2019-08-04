2019-08-04T14:26:03+03:00
Общество

Заподозрила мужа в измене: в Самаре голая женщина выбросила из квартиры вещи и устроила скандал на всю улицу

Очевидцы сделали фото и видео с места происшествия
Михаил ГОРЮНОВ
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Вещи разбросали по всему дворуВещи разбросали по всему дворуФото: соцсети
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Курьезный случай произошел накануне во дворах ЖК Лесная Поляна на улице Демократической в областной столице. Там небольшой представление для соседей и просто прохожих устроила местная жительница.

- Неадекватная мадам в голом виде выкинула на улицу все вещи из дома, включая крупную бытовую технику. Заподозрила мужа в измене. Вот такие соседи, в тихом омуте как известно, - пишет в социальных сетях очевидец, пожелавший остаться анонимным.

Чем закончилась история - не сообщается. Судя по видео, также прикрепленному к посту, женщина была явно не в духе и осыпала своего возлюбленного проклятьями. Перспектива у отношений семейной пары теперь неясная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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