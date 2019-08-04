В Самарской области мужчина выловил червивого карася с язвой и ужаснулся

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-04T15:27:10+03:00

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Очередную непонятную рыбу выловили любители поудить в Самарской области 3 августа. Случилось это в Сызрани. Обладатель добычи - крупного карася - не знал, как поступить с трофеем, поэтому решил не рисковать и выбросил его.

- 3-го августа мужчина отправился на рыбалку в Губино, где, как он поначалу решил, ему повезло: на крючок попался приличного размера карась. Но, приглядевшись, мужчина увидел на хвосте рыбы язву с червями. Зрелище было неприятным, а рыба - явно больная, поэтому рыбак выбросил ее, - сообщает КТВ-Луч.

По словам рыбака, больной карась ему попался впервые. Но он обратил внимание, что в реке Усе у излюбленного им и коллегами места "На камнях" стала чаще попадаться рыба, пораженная болезнями. В прошлом году там же мужчина несколько раз вынимал из воды больных подлещиков.

ИСТОЧНИК KP.RU