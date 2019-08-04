В Самарской области фура улетела в кювет и получила серьезные повреждения
Накануне, в субботу 3 августа, серьезное ДТП произошло на 882 километре трассы М-5 в Самарской области. Там перевернулась грузовая фура "Мерседес" с номерами брянской области.
- По предварительной версии, 38-етний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения, не справилася с управлением и допустил опрокидывание в кювет, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.
Автолюбитель получил серьезные травмы и был госпитализирован. Его из помятой кабины доставали с помощью спасателей. Сейчас сотрудники полиции проводят по факту аварии проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU