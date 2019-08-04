Поднял весь дом на уши из-за еды: в Сызрани пожарные выезжали на подгоревшую пищу

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-04T18:43:18+03:00

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Сегодня днем, в воскресенье 4 августа, в Сызрани произошло ЧП. Около двух часов в одной из квартир дома № 25А на проспекте Гагарина в Юго-Западном случилось возгорание. Местные жители начали бить тревогу, в доме боялись, что начнется серьезный пожар.

- К месту оперативно прибыли пожарные расчеты. Как выяснилось, в одной из квартир первого подъезда многоэтажки произошло пригорание пищи. По информации пожарных, обошлось без последующего горения, - сообщает КТВ-Луч.

Хозяин жилого помещения находился на месте событий. Как рассказали пожарные, обошлось без пострадавших. Точные причины ЧП сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU