Поднял весь дом на уши из-за еды: в Сызрани пожарные выезжали на подгоревшую пищу
Сегодня днем, в воскресенье 4 августа, в Сызрани произошло ЧП. Около двух часов в одной из квартир дома № 25А на проспекте Гагарина в Юго-Западном случилось возгорание. Местные жители начали бить тревогу, в доме боялись, что начнется серьезный пожар.
- К месту оперативно прибыли пожарные расчеты. Как выяснилось, в одной из квартир первого подъезда многоэтажки произошло пригорание пищи. По информации пожарных, обошлось без последующего горения, - сообщает КТВ-Луч.
Хозяин жилого помещения находился на месте событий. Как рассказали пожарные, обошлось без пострадавших. Точные причины ЧП сейчас устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU