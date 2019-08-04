В Тольятти на перекрестке сбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 19:24 2019-08-04T19:24:45+03:00

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Сегодня днем, в воскресенье 4 августа, в Автомобильной столице страны произошло ДТП. Там машина сбила женщину. К счастью, пострадавшая выжила.

- Наезд на пешехода на перекрёстке Степана Разина - Ленский проспект. Пострадала женщина 1942 года рождения, - сообщает сегодня паблик "Патруль Тольятти".

На месте работали сотрудники полиции и медики скорой помощи. Потерпевшая получила травмы. По предварительной информации, у нее перелом руки и черепно-мозговая травма. Женщина доставлена в больницу. По факту происшествия стражи порядка сейчас проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU