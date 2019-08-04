Пожал на улице Чапаевской в Самаре, где эвакуировали 19 человек, ликвидировали

4 Авг. 21:20 2019-08-04T22:15:51+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: скрин с видео

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Пожарные закончили работать на месте пожара на улице Чапаевской, 66 в Самаре. Возгорание там началось сегодня вечером, в воскресенье 4 августа, примерно в 20-28. Огонь охватил гаражи и рисковал перейти на жилой дом.

- В 21-09 объявлена локализация пожара. В 21-17 возгорание ликвидировали. По уточненной информации, горели надворные постройки на общей площади 50 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что с места происшествия эвакуировали 19 человек. К счастью, обошлось без пострадавших. На жилой дом пламя так и не перебросилось. Сейчас эксперты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU