Пожал на улице Чапаевской в Самаре, где эвакуировали 19 человек, ликвидировали
Пожарные закончили работать на месте пожара на улице Чапаевской, 66 в Самаре. Возгорание там началось сегодня вечером, в воскресенье 4 августа, примерно в 20-28. Огонь охватил гаражи и рисковал перейти на жилой дом.
- В 21-09 объявлена локализация пожара. В 21-17 возгорание ликвидировали. По уточненной информации, горели надворные постройки на общей площади 50 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что с места происшествия эвакуировали 19 человек. К счастью, обошлось без пострадавших. На жилой дом пламя так и не перебросилось. Сейчас эксперты устанавливают причину пожара и ущерб от него.
ИСТОЧНИК KP.RU