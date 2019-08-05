В Сызрани «продавец» постельного белья оставил 93-летнюю пенсионерку без сбережений
Недавно в полицию Сызрани обратилась 93-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что неизвестный похитил у нее из дома 27 тысяч рублей.
- По словам женщины, на улице к ней подошел мужчина и предложил купить постельное белье. Она согласилась. «продавец» предложил проводить пенсионерку до дома, чтобы оплатить товар, а там запросил уже куда большую сумму. Сызранка отказалась оплачивать товар, тогда мужчина стал ходить по дому, осматривая шкафы. В какой-то момент он нашел сбережения пожилой женщины, забрал их и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Через некоторое время полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый 31-летний житель Ставропольского края. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас стражи порядка проверяют злоумышленника на причастность к другим аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU