2019-08-05T08:25:09+03:00
Происшествия

В Сызрани «продавец» постельного белья оставил 93-летнюю пенсионерку без сбережений

Мужчина проник в квартиру женщины и, нагло осмотрев все шкафы, забрал 27 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Преступнику грозит до 4 лет лишения свободы за ограбление пенсионеркиПреступнику грозит до 4 лет лишения свободы за ограбление пенсионеркиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Недавно в полицию Сызрани обратилась 93-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что неизвестный похитил у нее из дома 27 тысяч рублей.

- По словам женщины, на улице к ней подошел мужчина и предложил купить постельное белье. Она согласилась. «продавец» предложил проводить пенсионерку до дома, чтобы оплатить товар, а там запросил уже куда большую сумму. Сызранка отказалась оплачивать товар, тогда мужчина стал ходить по дому, осматривая шкафы. В какой-то момент он нашел сбережения пожилой женщины, забрал их и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Через некоторое время полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый 31-летний житель Ставропольского края. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас стражи порядка проверяют злоумышленника на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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