2019-08-05T08:31:09+03:00
Общество

Нажимать через дорогу! Жителям Самары предлагают переходить на "красный", чтобы включить светофор

Странное объявление появилось на светофоре около "Шипки"
Анастасия МЫШКИНА
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Вот такое объявление повесили на ШипкеВот такое объявление повесили на Шипке
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Жители Самары недоумевают, как же им теперь переходить дорогу около бывшего кинотеатра "Шипка". Здесь появилось довольно странное объявление рядом с кнопкой, которую нужно нажать, чтобы зажегся светофор для пешеходов. На нем написано, что "кнопка не работает, нажимать через дорогу". Вот только как же попасть на другую сторону. если горит красный, удивляются местные жители.

На самом деле, днем на другой стороне могут оказаться товарищи, также жаждущие перейти дорогу. А вот что делать в ночи?

Правда, все не так страшно. Даже если кнопку не нажать, свтофор когда-то все таки станет зеленым. Вот только понять, когда это произойдет, невозможно.

- Почините уже кнопку, а то все станут на "красный" бегать и трагедия случится, - негодуют самарцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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