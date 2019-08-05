2019-08-05T08:32:34+03:00
Происшествия

В нацпарке «Самарская Лука» туристка провалилась в деревянном туалете

Доска под женщиной не выдержала ее веса и треснула
Анастасия ФИЛАТОВА
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Под женщиной в туалете обрушился деревянный пол / Фото: ТОЛЬЯТТИПод женщиной в туалете обрушился деревянный пол / Фото: ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
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Жители Самарской области пожаловались на аварийное состояние туалета в нацпарке «Самарская Лука» в селе Ширяево. В воскресенье, 4 августа, при посещении деревянной кабинки под одной из туристок провалился пол, и она едва не ухнула вниз. Об этом родственники женщины сообщили в соцсетях.

- 4 августа моя жена провалилась в туалет, расположенных возле административного здания. Она получила ушибы и ссадины рук, ног, туловища. При этом сотрудница офиса даже не встала со своего места и не позвала никого на помощь. Связаться с ее руководством не удалось, - поделился муж пострадавшей.

Женщина получила ушибы и ссадины рук, ног и туловища Фото: vk.com

Женщина получила ушибы и ссадины рук, ног и туловищаФото: vk.com

По словам мужчины, на просьбу дать аптечку сотрудница администрации сообщила, что она есть, в том числе и бинты, но отчитываться она будет не перед туристами, а перед комиссией. Кроме того, женщина заявила, что туалет — служебный, а не для посетителей нацпарка. При этом никаких предупреждений там нет. Родственники женщины оставили жалобу в книге жалоб, потребовали закрыть аварийный туалет и принять все необходимые меры, чтобы впредь такого больше не происходило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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