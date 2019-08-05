Самарец Максим Скуратов стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе
Спортсмен из Самарской области стал лучшим в весовой категории 60 кг
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Болгарии состоялось первенство мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 18 лет. В нем принял участие и самарский атлет Максим Скуратов. Он завоевал золото турнира.
- Самарец Максим Скуратов - победитель первенства мира по греко-римской борьбе. Он стал сильнейшим в весовой категории 60 кг. В финале он одолел соперника из Турции, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, Максим Скуратов стал единственным российским борцом, который выиграл золотую награду на этом турнире.
ИСТОЧНИК KP.RU