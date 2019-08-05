Самарец Максим Скуратов стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-05T08:44:35+03:00

Спортсмен из Самарской области стал лучшим в весовой категории 60 кг

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В Болгарии состоялось первенство мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 18 лет. В нем принял участие и самарский атлет Максим Скуратов. Он завоевал золото турнира.

- Самарец Максим Скуратов - победитель первенства мира по греко-римской борьбе. Он стал сильнейшим в весовой категории 60 кг. В финале он одолел соперника из Турции, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, Максим Скуратов стал единственным российским борцом, который выиграл золотую награду на этом турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU