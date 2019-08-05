Сызранцы устроили фотосессию для бесстрашных лисят, забредших в город
Двое зверят попозировали местных жителям на фоне природы и убежали обратно в лес
Фото: Юрий ХайровФото: vk.com
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Дикие животные все чаще стали появляться в городах и уже почти не бояться выходить к людям. Так, в минувшие выходные двое жителей Сызрани повстречали в черте города двоих лисят.
- Встретили маленьких рыжих лисят около 20:00 в субботу, 3 августа. Они совсем не испугались нас и даже немного попозировали, а потом убежали, - поделился сызранец в соцсетях.
Где именно молодые люди повидались с детенышами лисицы, парень рассказывать не стал, объяснив это «военной тайной». Молодой человек побоялся, что кто-нибудь с далеко не благими намерениями может найти и убить лисят.
ИСТОЧНИК KP.RU