Сызранцы устроили фотосессию для бесстрашных лисят, забредших в город

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-05T09:09:36+03:00

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Дикие животные все чаще стали появляться в городах и уже почти не бояться выходить к людям. Так, в минувшие выходные двое жителей Сызрани повстречали в черте города двоих лисят.

- Встретили маленьких рыжих лисят около 20:00 в субботу, 3 августа. Они совсем не испугались нас и даже немного попозировали, а потом убежали, - поделился сызранец в соцсетях.

Где именно молодые люди повидались с детенышами лисицы, парень рассказывать не стал, объяснив это «военной тайной». Молодой человек побоялся, что кто-нибудь с далеко не благими намерениями может найти и убить лисят.

ИСТОЧНИК KP.RU