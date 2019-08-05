Глава Самары займется незаконными торговцами возле Губернского рынка

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-05T09:35:59+03:00

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Жители Самары пожаловались на торговцев, которые каждые выходные «оккупируют» площадки возле Губернского рынка. Они раскладывают свои товары на тротуарах, мешая пройти людям.

- Сколько еще у вас люди будут сидеть на проезжей части? Сколько еще жителям терпеть этот бардак под окнами? Когда выделят площадку под торговлю? Когда будут рейды? - написали в Твиттере самарцы.

В единой дежурно-диспетчерской службе обратились к администрации Ленинского района с просьбой навести порядок в торговле. В ответ на это глава района Елена Бондаренко отметила, что полиция уже вторую неделю не выделяет людей в рейд. Дело дошло до губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он поручил разобраться в ситуации главе Самары Елене Лапушкиной. Мэр ограничилась лаконичным «принято».

ИСТОЧНИК KP.RU