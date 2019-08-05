2019-08-05T09:53:39+03:00
Происшествия

В Самарской области яхта ночью налетела на плавучее дерево и сломала мачту

Судно потерпело бедствие по пути на соревнования из Сызрани в Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Сызранский Яхт-клуб «Юность»Фото: Сызранский Яхт-клуб «Юность»Фото: vk.com
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В Самарской области в ночь на субботу, 3 августа, на Волге произошло ЧП. По пути из Сызрани в Тольятти потерпела бедствие яхта «Миля», которая направлялась на соревнования «Паруса дружбы. Кубок Дмитрия Кульбицкого».

- Ночью на середине фарватера реки чуть ниже села Переволоки проплывало дерево. Его ветки, которые возвышались над водой на 1,5-2 метра, зацепились за ванты яхты. В итоге натянутые до предела ванты переломили мачту яхты. Заметить препятствие на большом ходу в темноте было почти невозможно, - рассказали в сызранском яхт-клубе «Юность».

К сожалению, спортсмены не смогли попасть на соревнование и представить на них свой город. Они своим ходом вернулись в яхт-клуб на ремонт. Экипаж яхты намерен до сентября восстановить рангоут и продолжить выступать на соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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