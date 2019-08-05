2019-08-05T09:59:18+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» оценил проекты участников форума «iВолга 2.0»

Активные участники и победители творческих конкурсов получили сувениры от компании
Кирилл КАРИМОВ
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«Ростелеком» выступил партнером молодежного форума «iВолга 2.0», который проходил в Фестивальном парке на Мастрюковских озерах под Самарой. Более двух тысяч гостей из 74 регионов России и десяти государств ближнего зарубежья в течение недели участвовали в образовательных программах, представляли свои проекты и получали гранты на их реализацию.

- В этом году совместная командная работа с аппаратом полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе позволила провести “перезагрузку” форума, - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Неслучайно он теперь называется “iВолга 2.0”. Здесь стало больше пространства для творчества, еще больше возможностей.

Обновленный формат форума позволил участникам выбрать одну из десяти разнопрофильных смен: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Инфоgram», «Культурный БУМ!», «Молодежная команда страны», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Ты – предприниматель», «PROспорт» и iVolga International.

Эксперты из «Ростелекома» пообщались с молодыми инноваторами смены «Инфоgram», дали оценку их проектам, рассказали о тонкостях внедрения стартапов в сфере цифровых технологий. Участники форума разобрали успешные кейсы и обсудили представленные медиа- и IT-проекты.

- Мы живем в самом начале цифровой эпохи, и, судя по всему, нас ожидает еще много любопытных инноваций, - считает Владимир Басков, директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком». - Компании важно было получить обратную связь от участников форума, услышать тех, кому предстоит формировать будущее информационных технологий. Особенно приятно отметить то, что талантливые программисты – дебютанты “iВолги” – хотят работать в “Ростелекоме” и заинтересованы в проектах, направленных на создание комфортной среды».

Самые активные участники и победители творческих конкурсов, посвященных разработке технологий будущего, получили сувениры от компании «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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