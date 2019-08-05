2019-08-05T11:49:40+03:00
Происшествия

В Жигулевске благодаря бдительному соседу поймали похитительницу бака для воды

Женщина наняла автомобиль-манипулятор и попыталась вывезти чужую емкость
Анастасия ФИЛАТОВА
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Злоумышленница похитила емкость стоимостью 30 тысяч рублейЗлоумышленница похитила емкость стоимостью 30 тысяч рублейФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Недавно в Жигулевске произошло дерзкое ограбление. Там с одного из дачных участков у женщины похитили металлическую емкость для воды стоимость около 30 тысяч рублей. О случившемся в полицию сообщил сосед пострадавшей. Благодаря своевременному обращению преступника удалось задержать почти на месте происшествия.

-Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастна ранее не судимая 30-летняя местная жительница. Женщина наняла автомобиль-манипулятор и попыталась на нем вывезти емкость. Водителю она сказала, что бок принадлежит ее родственнице и что она хочет сдать его на металлолом, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

За погрузкой и вывозом чужой емкости наблюдал сосед. Он и вызвал полицейских. Стражи порядка задержали манипулятор на выезде из садового товарищества. Чуть позднее правоохранители поймали и саму заказчицу. Женщина созналась в содеянном. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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