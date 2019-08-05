2019-08-05T11:32:24+03:00
Происшествия

В Сызрани загорелась мебель в кафе: эвакуированы 25 человек

Сейчас на месте происшествия работают пожарные
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Маленькая СызраньФото: Маленькая Сызрань
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Утром в понедельник, 5 августа, в Лодочном переулке в Сызрани произошел пожар. Там загорелось кафе «Чайхана». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:15. Пожару был присвоен повышенный ранг. По приезду было установлено, что на первом этаже здания горит мебель. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, - рассказали в оперативном ведомстве.

По данным сотрудников МЧС, из кафе были эвакуированы 25 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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