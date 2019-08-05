ВТБ в Самаре за полгода выдал 200 млн рублей на ипотеку с господдержкой

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-05T12:15:25+03:00

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Банк ВТБ в Самарской области за шесть месяцев 2019 года провел 90 сделок на 200 млн рублей в рамках программы «Ипотека с господдержкой». Всего на территории России банк выдал порядка 3,2 тысячи жилищных кредитов почти на 10 млрд рублей.

Самарская область входит в ТОП-10 регионов, где активно оформляют льготную ипотеку. При этом средняя сумма кредита здесь составила более 2 млн рублей.

- В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил лучшие на рынке условия по ипотечной ставке – 5% годовых. После чего продажи только за май и июнь выросли на 60% по сравнению с январем-апрелем. По рефинансированию мы предлагаем такие же условия, и с момента старта программы банк уже провел порядка 400 сделок на 700 млн рублей, именно поэтому мы ожидаем дальнейшего спроса среди семьей, которые подходят под эти условия, - прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU