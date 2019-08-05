2019-08-05T13:28:34+03:00
Общество

Семью медведей, которую нашли в придорожном кафе на трассе под Самарой, забрал мэр Магаса

Истощенным животным обещают оказать всю необходимую помощь по поправке здоровья
Анастасия ФИЛАТОВА
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Потапа, Валю и Маню благополучно доставили в ИнгушетиюПотапа, Валю и Маню благополучно доставили в ИнгушетиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трое медведей Потап, Валя и Маня, которых год назад нашли у придорожного кафе «Искра» на трассе «СамараОренбург», обрели новый дом. Заботу о них взял на себя глава города Магас в Ингушетии Беслан Цечоев.

- Ранее я писал, что мы спасем медведей и займемся их дальнейшей судьбой. Теперь мишки прибыли в Магас. Мы постараемся обеспечить им максимальный комфорт. Это, прежде всего, обеспечение профессионального ветеринарного лечения и соответствующего рациона питания, - написал мэр Магаса в своем Инстаграме.

По словам Беслана Цечоева, медведи истощены, обессилены и находятся в очень плохом состоянии. Специалисты приложат все усилия, чтобы поправить здоровье мишек, а потом планируют попытаться вернуть их в естественную среду обитания.

Напомним, медведей в клетках у придорожного кафе нашли самарские зоозащитники. Они же первые и забили тревогу, потому как условия содержания животных были ужасные. Зверей выставили в клетке на жаре без капли воды в мисках. Несколько лет медведей использовали в качестве «заманухи» для посетителей, но потом хозяин кафе решил продать их. Если бы до осени никто не купил мишек, то он пустил бы их на мясо и шкуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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