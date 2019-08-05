2019-08-05T13:49:43+03:00
Спорт

Александр Самедов сделает первый удар по мячу в матче «Крылья Советов» - «Спартак»

Полузащитник, который недавно завершил карьеру, вновь приедет в Самару
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самедов станет почетным гостем на матче "Крылья Советов" - "Спартак"Самедов станет почетным гостем на матче "Крылья Советов" - "Спартак"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Полузащитник Александр Самедов, который недавно завершил карьеру футболиста, вновь приедет в Самару. Он станет почетным гостем на матче 7 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Спартак», который пройдет 25 августа на стадионе «Самара Арена», пишет Sport24.

Планируется, что Александр Самедов нанесет первый символический удар по мячу. Такое право спортсмену решили предоставить из-за того, что «Спартак» был его первым клубом, а «Крылья Советов» - последним.

Напомним, Александр Самедов перешел в самарский клуб в зимнюю паузу сезона 2018/2019. За «Крылья» он успел отыграть только 9 встреч. Последний матч в своей карьере футболист провел против «Уфы». Тогда он получил травму ноги. Александр Самедов пропустил остаток сезона. Он планировал играть и дальше, но восстановиться не получилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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