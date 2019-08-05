Александр Самедов сделает первый удар по мячу в матче «Крылья Советов» - «Спартак»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-05T13:49:43+03:00

Полузащитник, который недавно завершил карьеру, вновь приедет в Самару

Изменить размер текста: A A

Полузащитник Александр Самедов, который недавно завершил карьеру футболиста, вновь приедет в Самару. Он станет почетным гостем на матче 7 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Спартак», который пройдет 25 августа на стадионе «Самара Арена», пишет Sport24.

Планируется, что Александр Самедов нанесет первый символический удар по мячу. Такое право спортсмену решили предоставить из-за того, что «Спартак» был его первым клубом, а «Крылья Советов» - последним.

Напомним, Александр Самедов перешел в самарский клуб в зимнюю паузу сезона 2018/2019. За «Крылья» он успел отыграть только 9 встреч. Последний матч в своей карьере футболист провел против «Уфы». Тогда он получил травму ноги. Александр Самедов пропустил остаток сезона. Он планировал играть и дальше, но восстановиться не получилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Хочу доказать, что могу играть хорошо": ветеран сборной Александр Самедов официально перешел в самарские "Крылья"

Экс-полузащитник "Спартака" рассказал, что хочет помочь клубу подняться с 14 строчки (подробности)

Александр Самедов может завершить карьеру футболиста после этого сезона

Экс-полузащитник сборной России выступает за «Крылья Советов» и пока не знает, будет ли продлевать контракт с клубом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU