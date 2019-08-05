Житель Самарской области выиграл в лотерею дачу

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-05T14:13:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области появился еще один счастливчик, который стал победителем жилищной лотереи. Он выиграл дачный участок стоимостью 500 тысяч рублей. По словам мужчины, удачу за хвост он поймал благодаря хорошим семейным отношениям.

— Мы с супругой все делаем вместе, в том числе и приобретаем лотерейные билеты. Мы давно мечтали выиграть, и наше общее желание сбылось, — приводит «Столото» слова победителя Артема Лебедева.

Мужчина решил, что дачный участок — это, конечно, хорошо, но деньги все-таки лучше. Он забрал свой приз в денежном эквиваленте. Самарец планирует потратить выигрыш на романтическое путешествие с супругой, а также собирается купить подарки своим двоим детям.

ИСТОЧНИК KP.RU