2019-08-05T14:42:09+03:00
Общество

В День физкультурника сотни самарцев пробегут по набережной с фонариками на лбу

В рамках ночного забега любителям спорта предстоит преодолеть 5 или 10 км
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В эту субботу, 10 августа, в Самаре на набережной реки Волги устроят спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника. В этом году праздник проведут не утром, а в вечернее время.

- В этом году по предложениям жителей и представителей спортивной общественности мы решили провести День физкультурника в новом формате – во второй половине дня. Приглашаю всех жителей 10 августа прийти на набережную и присоединиться к празднику спорта! - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Несмотря на это, на утро все-таки запланировано одно мероприятие. В 9:00 пройдет турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Основное действо развернется на набережной в 17:00. С этого времени начнут работать главная сцена и интерактивные площадки: воркаут, шахматы, уличные танцы, экстремальные виды спорта, кинологический спорт, скалолазание, автомодельный и авиамодельный спорт, единоборства, скандинавская ходьба, ГТО, детские развлекательные площадки. Также в рамках Дня физкультурника пройдут спортивные акции «Я выбираю спорт!» и«Зарядка с чемпионом», а также будет работать мобильная лаборатория «Выбираю здоровье». Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше абонементов в фитнес-клубы.

В 21:30 будет стартует II Ночной забег. Его участникам предстоит преодолеть с фонариками на лбу 5 или 10 км. Завершит праздник выступление музыкальной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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