2019-08-05T17:03:52+03:00
Общество

Мэр Самары отправила глав районов искать рекламу на фасадах домов

Стены домов зачищали от рекламных объявлений перед ЧМ, но теперь они вновь появились там
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновники должны будут провести ревизию фасадов домовЧиновники должны будут провести ревизию фасадов домовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре проверят фасады, которые в прошлом году готовили к чемпионату мира по футболу. Большинство из них уже вновь испортили рекламными щитами, вывесками и табло с бегущими строками. В связи с этим мэр Самары Елена Лапушкина поручила главам районных администрация проинспектировать фасады домов. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Главам районов необходимо выйти и провести полную ревизию фасадов, где есть реклама, проверить озеленение, дороги, плитку на тротуарах, и усилить работу по наведению порядка на своих территориях, - поручила Елена Лапушкина.

Также руководителям городских районов указали адреса, где нужно скосить траву, отремонтировать контейнерные площадки, убрать стихийные свалки и мусор, который остался после демонтажа гаражей. Кроме того, чиновникам дали задание усилить контроль за стройплощадками, возле которых скапливается мусор, и за нарушителями, которые паркуются на газонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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