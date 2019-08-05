В Самаре 6-летняя девочка - пассажирка маршрутки пострадала в ДТП

СЕГОДНЯ 20:18 2019-08-05T20:18:25+03:00

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Шестилетняя девочка попала в больницу после поездки в маршрутном автобусе в Самаре. Ребенок пострадал в ДТП. В половине двеннадцатого утра 5 августа в миниавтобус, в котором она ехала, врезалась легковая машина.

- Девочка госпитализирована в больницу им. Середавина. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, - сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Сейчас причину ДТП устанавливают полицейские. Всего на месте работали четыре человека и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU