В Самаре 6-летняя девочка - пассажирка маршрутки пострадала в ДТП
В миниавтобус врезался легковой автомобиль
В Самаре пришлось спасать девочку-пассажирку маршрутки
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Шестилетняя девочка попала в больницу после поездки в маршрутном автобусе в Самаре. Ребенок пострадал в ДТП. В половине двеннадцатого утра 5 августа в миниавтобус, в котором она ехала, врезалась легковая машина.
- Девочка госпитализирована в больницу им. Середавина. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, - сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Сейчас причину ДТП устанавливают полицейские. Всего на месте работали четыре человека и одна единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU