В Тольятти пьяный подросток без прав катался на «Мазде» по городу

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-06T08:18:45+03:00

Подросток попытался убежать от полицейских, но те все равно его поймали Фото: Скриншот с видео

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Утром в понедельник, 5 августа, в Центральном районе Тольятти сотрудникам ДПС пришлось ловить водителя автомобиля «Мазда». Он в неадекватном состоянии катался по улице Карбышева.

- Экипаж ДПС попытался остановить нарушителя, но водитель проигнорировал их требование и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню. Задержать молодого человека удалось возле дома № 8 по улице Карбышева, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

Нарушителем оказался 17-летний подросток. У него имелись явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, за что на него был составлен протокол. Также полицейские установили, что у парня нет прав и он не вписан в полис ОСАГО. Стражи порядка направили всю собранную информацию в ПДН для принятия необходимых мер в отношении родителей подростка.

В Тольятти задержали пьяного подростка на "Мазде" 5.08.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU