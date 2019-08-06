2019-08-06T08:18:45+03:00
Происшествия

В Тольятти пьяный подросток без прав катался на «Мазде» по городу

Полицейским пришлось погоняться за парнем — тот пытался скрыться [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подросток попытался убежать от полицейских, но те все равно его поймалиПодросток попытался убежать от полицейских, но те все равно его поймалиФото: Скриншот с видео
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Утром в понедельник, 5 августа, в Центральном районе Тольятти сотрудникам ДПС пришлось ловить водителя автомобиля «Мазда». Он в неадекватном состоянии катался по улице Карбышева.

- Экипаж ДПС попытался остановить нарушителя, но водитель проигнорировал их требование и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню. Задержать молодого человека удалось возле дома № 8 по улице Карбышева, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

Нарушителем оказался 17-летний подросток. У него имелись явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, за что на него был составлен протокол. Также полицейские установили, что у парня нет прав и он не вписан в полис ОСАГО. Стражи порядка направили всю собранную информацию в ПДН для принятия необходимых мер в отношении родителей подростка.

В Тольятти задержали пьяного подростка на "Мазде" 5.08.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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