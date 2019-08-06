2019-08-06T09:20:15+03:00
Общество

В «Самарской Луке» начали служебную проверку после провала туристки в туалете

В нацпарке отметили, что женщина зашла в служебную кабинку, которая готовилась к ремонту
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
ЧП с туалетом произошло 4 августа в нацпарке в районе села ШиряевоЧП с туалетом произошло 4 августа в нацпарке в районе села ШиряевоФото: vk.com
Изменить размер текста:

Руководство национального парка «Самарская Лука» прокомментировало ЧП с деревянным туалетом. Напомним, 4 августа при его посещении под весом туристки обломился пол и женщина едва не ухнула вниз. Как рассказали в нацпарке, этот туалет предназначен не для посетителей, а только для сотрудников. Кроме того, он готовился к ремонту.

- Туалет находится на закрытой, огороженной территории, не предназначенной для посещения туристами. Видимо, женщина воспользовалась служебным проходом, не спросив разрешения сотрудников. Администрация парка выражает сожаление по факту случившегося, - приводит в Твиттере минлесхоз Самарской области слова представителей нацпарка.

Также отмечается, что по факту случившегося в «Самарской Луке» проводится служебная проверка. Она направлена на то, чтобы привести служебные помещения в надлежащее и безопасное состояние. Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка поведению смотрителя нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре школьницу вечером высадили из автобуса и пообещали за это сладкий подарок
В Тольятти двое молодых людей устроили заплыв на серфах по затопленным улицам
В Самарской области ГИБДД проведет массовую проверку автобусов
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Самаре участок под размещение Дворца пляжных видов спорта передадут инвестору без торгов
В Самаре на улице Промышленности ВАЗ влетел в фонарный столб
«Будем бороться за возврат своих денег»: обманутые вкладчики кооператива «Фабрика Продуктов ВС» проведут массовую встречу
В Самарской области директор спецкомбината не хотел бесплатно хоронить людей и отдавал заказы жене
В Тольятти медики «скорой помощи» устроили флешмоб с бинтами
В Самаре бывшего главу СОФЖИ и бизнесмена подозревают в хищении 59 млн рублей
В Новокуйбышевске полицейские поймали компьютерного пирата
В Самарской области не смогли выбрать министра культуры
В Тольятти из-за сильного ливня подтопило трассу М-5 «Урал»
"Теперь это Макс!": рыболов из Казани поймал гигантского карпа в водоеме Самарской области
Проект самарской активистки по окультуриванию Металлурга поборется за грант на «Тавриде»
В Самаре стая бездомных собак покусала женщину