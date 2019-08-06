В «Самарской Луке» начали служебную проверку после провала туристки в туалете

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-06T09:20:15+03:00

В нацпарке отметили, что женщина зашла в служебную кабинку, которая готовилась к ремонту

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Руководство национального парка «Самарская Лука» прокомментировало ЧП с деревянным туалетом. Напомним, 4 августа при его посещении под весом туристки обломился пол и женщина едва не ухнула вниз. Как рассказали в нацпарке, этот туалет предназначен не для посетителей, а только для сотрудников. Кроме того, он готовился к ремонту.

- Туалет находится на закрытой, огороженной территории, не предназначенной для посещения туристами. Видимо, женщина воспользовалась служебным проходом, не спросив разрешения сотрудников. Администрация парка выражает сожаление по факту случившегося, - приводит в Твиттере минлесхоз Самарской области слова представителей нацпарка.

Также отмечается, что по факту случившегося в «Самарской Луке» проводится служебная проверка. Она направлена на то, чтобы привести служебные помещения в надлежащее и безопасное состояние. Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка поведению смотрителя нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU