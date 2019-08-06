2019-08-06T09:47:55+03:00
Общество

Проект самарской активистки по окультуриванию Металлурга поборется за грант на «Тавриде»

Девушка прошла отборочный этап в арт-кластер форума
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проект самарчанки по созданию культурного пространства получил название "Твой Металлург"Проект самарчанки по созданию культурного пространства получил название "Твой Металлург"Фото: vk.com
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Проект самарской активистки по созданию первого культурного пространства на Металлурге активно приближается к своему воплощению в жизнь. Недавно стало известно, что он прошел отборочный этап в арт-кластер «Таврида» и теперь поборется за грант.

- Я подала все документы, и теперь я на 100% участник «Тавриды» и буду представлять проект. Форум пройдет с 20 по 26 августа. Я продолжаю готовить и отвозить документы и материалы для встречи с региональными властями. Впереди - решение очень сложных вопросов о помещении и финансировании, - сообщила активистка Татьяна Попова.

Напомним, проект подразумевает создание на Металлурге такого места, где одновременно смогут сосуществовать лектории, выставки, кинозалы, читальный зал и ремесленные мастерские. Проводить эти мероприятия девушка предлагает в зданиях, которые сейчас пустуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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