2019-08-06T10:29:00+03:00
Общество

В Самарской области не смогли выбрать министра культуры

Достойного кандидата так и не нашлось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Конкурсная комиссия рекомендовала губернатору не рассматривать ни одну кандидатуруКонкурсная комиссия рекомендовала губернатору не рассматривать ни одну кандидатуруФото: Яндекс.карты
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В понедельник, 5 августа, в Самарской области должны были подвести итоги конкурса по выбору нового министра культуры региона. Однако, как выяснилось, достойных претендентов на этот пост не нашлось.

- Конкурсная комиссия не рекомендовала губернатору Дмитрию Азарову рассматривать кандидатов для назначения, - сообщили в региональном правительстве.

Напомним, конкурс проводился с апреля этого года. Изначально его итоги должны были подвести в начале июня, но потом было решено дать кандидатам больше времени на подготовку своих концепций. На прошлой неделе состоялся последний этап конкурса — индивидуальное собеседование с претендентами. До финала дошли 17 человек, но никто из них не приглянулся комиссии.

Отметим, что сейчас министерство культуры Самарской области с приставкой «врио» возглавляет Сергей Филиппов. Не исключено, что он и дальше продолжит занимать свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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