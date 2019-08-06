В Самарской области директор спецкомбината не хотел бесплатно хоронить людей и отдавал заказы жене

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-06T12:00:44+03:00

Также мужчина предлагал клиентам свои услуги под видом ИП

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В Самарской области директор похоронной организации — ООО «Спецкомбинат Кинельский» стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в превышении должностных полномочий при захоронении усопших. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Насколько известно, спецкомбинат был учрежден 12 администрациями сельских поселений Кинельского района. Директор должен был организовывать похороны и предоставлять связанные с ними услуги от имени организации, однако мужчина действовал вопреки ее интересам.

- С сентября 2015 года по март 2019 года директор спецкомбината оказывал ритуальные услуги в качестве индивидуального предпринимателя или направлял обратившихся к нему граждан в фирму, которая возглавляет его супруга. Ущерб от действий мужчины составил 2,7 млн рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело в отношении директора кинельского спецкомбината возбудили 2 августа. За злоупотребление должностными полномочиями ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU