«Будем бороться за возврат своих денег»: обманутые вкладчики кооператива «Фабрика Продуктов ВС» проведут массовую встречу

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-06T12:17:45+03:00

Члены инициативной группы расскажут о последних новостях и расскажут о дальнейших действиях

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В Самарской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по поводу деятельности ПК «Фабрика продуктов ВС». Напомним, в работе кооператива прокуратура нашла признаки финансовой пирамиды. В списках пострадавших сотни людей из Самарской области и 16 город страны. Они вкладывали свои деньги под проценты якобы в развитие производства, но пирамида рухнула и «вкладчики» не смогли вернуть вложенные средства.

Сейчас по месту жительства идут опросы пострадавших. Однако далеко не все обратившиеся в полицию довольны ходом расследования. Они жалуются на многочисленные шутки со стороны правоохранителей и невнимание к их делу. Чтобы обсудить эти и другие вопрос пострадавшие со всей области соберутся 24 августа в 11 часов в сквере «Родина», что находится на пересечение ул. Победа, ул. Воронежской и ул. Калинина.

- Очень важно, чтобы на этой встречи присутствовали пострадавшие из всех городов нашей области. После официальной части для «вкладчиков» будет много полезной информации, которая важна для каждого, - отметила руководитель общественной организации «Крепость» Елена Машкова, которая сейчас помогает обманутым людям.

Сейчас идет передача этого уголовного дела из Тольятти в Самару для дальнейшего расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU