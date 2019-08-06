В Самаре участок под размещение Дворца пляжных видов спорта передадут инвестору без торгов

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-06T13:00:25+03:00

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Возле стадиона «Самара Арена» построят Дворец пляжных видов спорта. Участок под его размещение в ближайшее время будет передан Общероссийскому общественному фонду поддержки и развития сорта РФ.

- Территория площадью 30653 квадратных метра будет передана фонду поддержки и развития спорта РФ в аренду без проведения торгов, - говорится в постановлении правительства Самарской области.

Отметим, ранее на этом участке планировали построить наукоград «Гагарин-центр», но проект заморозили. Напомним, что строительство Дворца пляжных видов спорта собираются начать в 2019 году. Инвестиции в проект составят около 200 млн рублей. Предполагается, что в новом спорткомплексе смогут тренироваться команды по пляжному футболу, волейболу, регби и теннису.

ИСТОЧНИК KP.RU