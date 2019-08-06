В Самарской области ГИБДД проведет массовую проверку автобусов

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-06T13:22:04+03:00

Полицейские будут инспектировать автобусы и водителей с 6 по 8 августа

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Сотрудники ГИБДД проведут в Самарской области масштабные проверки автобусов, водители которых в последнее время нередко попадают в ДТП. Причем последствия этих аварий зачастую серьезные.

- Причиной большинства ДТП с автобусами является человеческий фактор. К примеру, водители не соблюдают скоростной режим или режим труда и отдыха, а перевозчики — плохо следят за состоянием автобусов и не выполняют обязанности по контролю за предрейсовым медосмотром, - объясняют в областной ГИБДД.

Массовые проверки автобусов пройдут с 6 по 8 августа на территории всего региона. Полицейские будут проверять их техническое состояние, путевую документацию, а также соблюдение режима труда и отдыха водителями. Все выявленные нарушения они направят в УГАДН по Самарской области и региональный минтранс.

ИСТОЧНИК KP.RU