2019-08-06T13:48:34+03:00
Общество

В Тольятти двое молодых людей устроили заплыв на серфах по затопленным улицам

Благодаря непогоде парням удалось «выгулять» свои доски [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинцы поплавали на серфах по затопленному Ленинскому проспектуТольяттинцы поплавали на серфах по затопленному Ленинскому проспектуФото: vk.com
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Дороги Тольятти после сильного ливня 5 августа превратились в полноводные реки и моря. Преодолеть их стало практически невыполнимой задачей как для автомобилистов, которые буквально тонули в огромных лужах, так и для пешеходов, которые мокли до нитки в попытке преодолеть проезжую часть. Однако нашлись в Автограде и те, кто нашел в непогоде положительную сторону. Двое молодых людей устроили по дорогам Тольятти заплыв на SUP-серфах — это специальные доски с веслом.

- Холод, ветер, дождь - это идеальные условия, чтобы покататься на SUP-серфах по городу! Просто не могли упустить такой случай! - рассказали в соцсетях участники заплыва.

Для водных покатушек парни выбрали одну из самых затопленных дорог — Ленинский проспект. Пока автомобилисты набирались смелости, чтобы «переплыть» проезжую часть, молодые люди смело рассекали на своих лодках, ничуть не боясь за свой «транспорт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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