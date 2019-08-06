2019-08-06T14:14:33+03:00
Общество

В Самаре школьницу вечером высадили из автобуса и пообещали за это сладкий подарок

Девочка не смогла расплатиться за проезд банковской картой, а налички у нее при себе не было
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кондуктор высадила девочку на незнакомой остановке, когда не прошла оплата по картеКондуктор высадила девочку на незнакомой остановке, когда не прошла оплата по картеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно в Самаре произошел неприятный случай с несовершеннолетней пассажиркой автобуса № 34. Вечером 1 августа девочка села на проспекте Кирова, чтобы доехать до площади Героев 21 Армии, но так и не смогла добраться до своей остановки. Ее высадили из автобуса, потому что оплата банковской картой не прошла, а наличных денег у нее с собой не было.

- Моя дочь ехала около восьми часов вечера в автобусе № 34 вместе с подругой. Оплатить банковской картой проезд не вышло — кондуктор сказала, что она якобы в стоп-листе или заблокирована. Дочка даже показала ей личный кабинет, что это не так. Однако кондуктор выгнала ее на незнакомой остановке где-то в районе сквера Калинина примерно в 20:26, - написала в Твиттере мать девочки.

Представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» признали, что кондуктор была не права и что ей не стоило высаживать подростка. Они пригласили женщину вместе с дочерью в себе в офис и пообещали выдать девочке школьную карту и сладкий подарок в виде компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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