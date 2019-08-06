2019-08-06T15:14:49+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» повысит безопасность типового решения при обработке биометрических данных

Единая биометрическая система позволяет банкам дистанционно обслуживать клиентов с помощью этих данных
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания «Ростелеком» завершила исследования созданного типового решения по информационной безопасности для работы с Единой биометрической системой. Отчет о результатах исследования, которое по заказу «Ростелекома» провела лицензированная лаборатория ООО «КриптоПро», направлен в ФСБ России.

На основании отчета после проведения экспертизы будет выдано заключение о соответствии типового решения «Ростелекома» требованиям согласованного ранее с ФСБ России системного проекта программно-аппаратного комплекса для обеспечения информационной безопасности при обработке биометрических данных. Типовое решение предоставит банкам возможность снизить расходы и значительно сократить время на выполнение требований по обеспечению информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой.

Единая биометрическая система позволяет банкам дистанционно обслуживать клиентов с помощью биометрических данных, логина и пароля от Портала госуслуг. Безопасность сбора биометрической информации обеспечивают банки, регистрирующие граждан, безопасность хранения данных — оператор системы — компания «Ростелеком».

«Процессы регистрации биометрических данных и получения аутентифицированного доступа с применением Единой биометрической системы основаны на сложном взаимодействии четырех разнородных участников: пользователя, банка, Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы. Центральным звеном взаимодействия выступает банк, который выполняет большую часть операций, производя их с использованием криптосредств высокого класса защиты KB/KB2. Разработчики “Ростелекома” создали эффективное и безопасное решение, которое позволит банкам по-настоящему надежно защитить данные пользователей», — сказал директор по информационной безопасности компании «КриптоПро» Станислав Смышляев.

«Решение “Ростелекома” как разработчика и оператора Единой биометрической системы позволит банкам полноценно выполнить требования регуляторов и сделать это в установленные законом сроки. Типовое решение компании готово к встраиванию в инфраструктуру банков и позволяет финансовым организациям взаимодействовать с Единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями безопасности», — сообщил директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Дерево просто в щепки разнесло": житель Самары рассказал, как молния ударила в 20 метрах от него
Стало известно, какие парки и скверы в первую очередь благоустроят в Самаре в 2020 году
В Самаре фестиваль «Пластилиновый дождь» перенесли на конец сентября
Владимир Жириновский может заплатить 5 млн рублей самарскому депутату за «подлеца»
В самарском минздраве прокомментировали информацию о закрытии детской поликлиники на Революционной
«Почта России» наградила самых сильных и ловких сотрудников
«АКОМ» приглашает посетить выставочный стенд компании на выставке «MIMS-AUTOMECHANIKA»
В Самарской области берег Волги от Ягодного до Луначарского усеяла мертвая рыба
В Тольятти дорожники откачали воду с затопленного участка трассы М-5
Самарскому уголовнику по кличке «Паук», организовавшему похищения детей, запросили 23 года колонии
В Самаре школьницу вечером высадили из автобуса и пообещали за это сладкий подарок
В Тольятти двое молодых людей устроили заплыв на серфах по затопленным улицам
В Самарской области ГИБДД проведет массовую проверку автобусов
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Самаре участок под размещение Дворца пляжных видов спорта передадут инвестору без торгов
В Самаре на улице Промышленности ВАЗ влетел в фонарный столб
«Будем бороться за возврат своих денег»: обманутые вкладчики кооператива «Фабрика Продуктов ВС» проведут массовую встречу
В Самарской области директор спецкомбината не хотел бесплатно хоронить людей и отдавал заказы жене
В Тольятти медики «скорой помощи» устроили флешмоб с бинтами
В Самаре бывшего главу СОФЖИ и бизнесмена подозревают в хищении 59 млн рублей
В Новокуйбышевске полицейские поймали компьютерного пирата
В Самарской области не смогли выбрать министра культуры
В Тольятти из-за сильного ливня подтопило трассу М-5 «Урал»
"Теперь это Макс!": рыболов из Казани поймал гигантского карпа в водоеме Самарской области
Проект самарской активистки по окультуриванию Металлурга поборется за грант на «Тавриде»
В «Самарской Луке» начали служебную проверку после провала туристки в туалете
В Самаре стая бездомных собак покусала женщину