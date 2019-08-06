«АКОМ» приглашает посетить выставочный стенд компании на выставке «MIMS-AUTOMECHANIKA»

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-06T15:28:56+03:00

Компания «АКОМ» - лидер по производству аккумуляторных батарей в России - станет участником Московской Международной выставки «MIMS – AUTOMECHANIKA-2019»

Изменить размер текста: A A

Мероприятие пройдет с 26 по 29 августа в Выставочном комплексе «Экспоцентр» по адресу: г.Москва, Краснопресненская набережная, д.14. Стенд компании «АКОМ» будет располагаться в павильоне № 8, зал №1, стенд № D261.

Высокое качество при доступной цене позволяет продукции «АКОМ» успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Линейка аккумуляторов бренда включает в себя инновационную серию батарей, производимых по технологиям EFB, AGM, PUNCH с эксплуатационными и потребительскими характеристиками, не уступающими мировым аналогам.

Приглашаем партнеров, а также посетителей выставки на стенд компании, где можно будет:

- ознакомиться с ассортиментом продукции завода «АКОМ»;

- изучить инновационные разработки компании;

- увидеть оригинальный интерактивный стенд экстремальных экспедиций «АКОМ - покоритель стихий»;

- получить профессиональные консультации специалистов завода.

Будем рады видеть Вас на стенде компании «АКОМ». Приходите, будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU