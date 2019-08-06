2019-08-06T15:28:56+03:00
Экономика

«АКОМ» приглашает посетить выставочный стенд компании на выставке «MIMS-AUTOMECHANIKA»

Компания «АКОМ» - лидер по производству аккумуляторных батарей в России - станет участником Московской Международной выставки «MIMS – AUTOMECHANIKA-2019»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мероприятие пройдет с 26 по 29 августа в Выставочном комплексе «Экспоцентр» по адресу: г.Москва, Краснопресненская набережная, д.14. Стенд компании «АКОМ» будет располагаться в павильоне № 8, зал №1, стенд № D261.

Высокое качество при доступной цене позволяет продукции «АКОМ» успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Линейка аккумуляторов бренда включает в себя инновационную серию батарей, производимых по технологиям EFB, AGM, PUNCH с эксплуатационными и потребительскими характеристиками, не уступающими мировым аналогам.

Приглашаем партнеров, а также посетителей выставки на стенд компании, где можно будет:

- ознакомиться с ассортиментом продукции завода «АКОМ»;

- изучить инновационные разработки компании;

- увидеть оригинальный интерактивный стенд экстремальных экспедиций «АКОМ - покоритель стихий»;

- получить профессиональные консультации специалистов завода.

Будем рады видеть Вас на стенде компании «АКОМ». Приходите, будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Дерево просто в щепки разнесло": житель Самары рассказал, как молния ударила в 20 метрах от него
Стало известно, какие парки и скверы в первую очередь благоустроят в Самаре в 2020 году
В Самаре фестиваль «Пластилиновый дождь» перенесли на конец сентября
Владимир Жириновский может заплатить 5 млн рублей самарскому депутату за «подлеца»
В самарском минздраве прокомментировали информацию о закрытии детской поликлиники на Революционной
«Почта России» наградила самых сильных и ловких сотрудников
В Самарской области берег Волги от Ягодного до Луначарского усеяла мертвая рыба
«Ростелеком» повысит безопасность типового решения при обработке биометрических данных
В Тольятти дорожники откачали воду с затопленного участка трассы М-5
Самарскому уголовнику по кличке «Паук», организовавшему похищения детей, запросили 23 года колонии
В Самаре школьницу вечером высадили из автобуса и пообещали за это сладкий подарок
В Тольятти двое молодых людей устроили заплыв на серфах по затопленным улицам
В Самарской области ГИБДД проведет массовую проверку автобусов
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Самаре участок под размещение Дворца пляжных видов спорта передадут инвестору без торгов
В Самаре на улице Промышленности ВАЗ влетел в фонарный столб
«Будем бороться за возврат своих денег»: обманутые вкладчики кооператива «Фабрика Продуктов ВС» проведут массовую встречу
В Самарской области директор спецкомбината не хотел бесплатно хоронить людей и отдавал заказы жене
В Тольятти медики «скорой помощи» устроили флешмоб с бинтами
В Самаре бывшего главу СОФЖИ и бизнесмена подозревают в хищении 59 млн рублей
В Новокуйбышевске полицейские поймали компьютерного пирата
В Самарской области не смогли выбрать министра культуры
В Тольятти из-за сильного ливня подтопило трассу М-5 «Урал»
"Теперь это Макс!": рыболов из Казани поймал гигантского карпа в водоеме Самарской области
Проект самарской активистки по окультуриванию Металлурга поборется за грант на «Тавриде»
В «Самарской Луке» начали служебную проверку после провала туристки в туалете
В Самаре стая бездомных собак покусала женщину