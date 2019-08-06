2019-08-06T16:11:31+03:00
Общество

«Почта России» наградила самых сильных и ловких сотрудников

В лидерах соревнований специалисты из Самарской области
Евгения ВАСИНА
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Пресс-служба Почты РоссииПресс-служба Почты России
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2 и 3 августа в Домодедово на стадионе «Авангард» состоялся финал Всероссийского этапа корпоративной Спартакиады Почты России. Сотрудников компании – победители макрорегиональных этапов - сражались в индивидуальных и групповых видах спорта. Более 1500 человек были в этот день на стадионе. Мини-футбол, волейбол, стритбол, плавание вольным стилем и эстафета, а еще настольный теннис, бег на 100, 400, 1000 и 3000 метров, гиревой спорт, шахматы, плавании на 50 и 200 метров и мультиспорт. Эта спартакиада стала самым масштабным спортивным корпоративным событием в жизни почтовиков.

Обладатели первых мест в личных и командных дисциплинах получили дипломы, медали и сувениры от генерального информационного партнера – ИД «Комсомольская правда», а лучшая команда в общекомандном первенстве – Волга-2 – получила переходящий Кубок Почты России от победителей 2018 года команды макрорегиона Северный Кавказ. В составе команды Волга-2 специалисты Оренбургской, Пензенской область, республик Башкортостан и Татарстан, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Зрелищным стал турнир по мини-футболу, завершился он победой наших почтовиков. В эстафетном беге самой быстрой и слаженной также стала команда Волга-2. На дистанции в 400 метров победу одержал также наш почтовик - Рустям Абубякеров.

Удивили всех результаты в беге на саму. Длинную дистанцию – 3000 метров. Золото среди женщин здесь завоевала Софьи Щепетковой (Волга-2). 57-летняя почтальон обогнала даже мастеров спорта, которым чуть больше 30 лет.

В мультиспорте лучший результат среди мужчин показал Рамиль Гимадиев (Волга-2).

ИСТОЧНИК KP.RU

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