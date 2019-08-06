В самарском минздраве прокомментировали информацию о закрытии детской поликлиники на Революционной

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-06T15:39:10+03:00

Ранее горожане сообщили, что всех юных пациентов медучреждения могут перевести на Ново-Садовую

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В Самаре в соцсетях появилась информация о том, что детскую поликлинику № 9 на улице Революционной, 89 собираются закрыть, а всех пациентов перевести в другое медучреждение — на улицу Ново-Садовую. Такая новость взволновала самарацев, поскольку им пришлось бы возить своих детей к врачам в другую часть города.

- Детскую поликлинику на улице Революционной хотят сначала закрыть на ремонт, переведя всех пациентов, а это 22 тысяч детей, на Ново-Садовую, 34, и оставить там. Что за беспредел творится?! Мы и так к врачам очереди отстаивали, а теперь совсем не попадем, - возмутились в Твиттере самарцы.

В министерстве здравоохранения Самарской области поспешили заверить горожан, что закрытия поликлиники не будет. Информация о прекращении ее работы не соответствует действительности.

- Медицинская помощь в детской поликлинике оказывается и будет оказываться в прежнем режиме, - отметили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU