2019-08-06T15:39:10+03:00
Общество

В самарском минздраве прокомментировали информацию о закрытии детской поликлиники на Революционной

Ранее горожане сообщили, что всех юных пациентов медучреждения могут перевести на Ново-Садовую
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В минздраве заверили, что детская поликлиника продолжит принимать юных пациентовВ минздраве заверили, что детская поликлиника продолжит принимать юных пациентовФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

В Самаре в соцсетях появилась информация о том, что детскую поликлинику № 9 на улице Революционной, 89 собираются закрыть, а всех пациентов перевести в другое медучреждение — на улицу Ново-Садовую. Такая новость взволновала самарацев, поскольку им пришлось бы возить своих детей к врачам в другую часть города.

- Детскую поликлинику на улице Революционной хотят сначала закрыть на ремонт, переведя всех пациентов, а это 22 тысяч детей, на Ново-Садовую, 34, и оставить там. Что за беспредел творится?! Мы и так к врачам очереди отстаивали, а теперь совсем не попадем, - возмутились в Твиттере самарцы.

В министерстве здравоохранения Самарской области поспешили заверить горожан, что закрытия поликлиники не будет. Информация о прекращении ее работы не соответствует действительности.

- Медицинская помощь в детской поликлинике оказывается и будет оказываться в прежнем режиме, - отметили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Дерево просто в щепки разнесло": житель Самары рассказал, как молния ударила в 20 метрах от него
Стало известно, какие парки и скверы в первую очередь благоустроят в Самаре в 2020 году
В Самаре фестиваль «Пластилиновый дождь» перенесли на конец сентября
Владимир Жириновский может заплатить 5 млн рублей самарскому депутату за «подлеца»
«Почта России» наградила самых сильных и ловких сотрудников
«АКОМ» приглашает посетить выставочный стенд компании на выставке «MIMS-AUTOMECHANIKA»
В Самарской области берег Волги от Ягодного до Луначарского усеяла мертвая рыба
«Ростелеком» повысит безопасность типового решения при обработке биометрических данных
В Тольятти дорожники откачали воду с затопленного участка трассы М-5
Самарскому уголовнику по кличке «Паук», организовавшему похищения детей, запросили 23 года колонии
В Самаре школьницу вечером высадили из автобуса и пообещали за это сладкий подарок
В Тольятти двое молодых людей устроили заплыв на серфах по затопленным улицам
В Самарской области ГИБДД проведет массовую проверку автобусов
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Самаре участок под размещение Дворца пляжных видов спорта передадут инвестору без торгов
В Самаре на улице Промышленности ВАЗ влетел в фонарный столб
«Будем бороться за возврат своих денег»: обманутые вкладчики кооператива «Фабрика Продуктов ВС» проведут массовую встречу
В Самарской области директор спецкомбината не хотел бесплатно хоронить людей и отдавал заказы жене
В Тольятти медики «скорой помощи» устроили флешмоб с бинтами
В Самаре бывшего главу СОФЖИ и бизнесмена подозревают в хищении 59 млн рублей
В Новокуйбышевске полицейские поймали компьютерного пирата
В Самарской области не смогли выбрать министра культуры
В Тольятти из-за сильного ливня подтопило трассу М-5 «Урал»
"Теперь это Макс!": рыболов из Казани поймал гигантского карпа в водоеме Самарской области
Проект самарской активистки по окультуриванию Металлурга поборется за грант на «Тавриде»
В «Самарской Луке» начали служебную проверку после провала туристки в туалете
В Самаре стая бездомных собак покусала женщину