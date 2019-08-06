2019-08-06T16:21:16+03:00
Общество

Владимир Жириновский может заплатить 5 млн рублей самарскому депутату за «подлеца»

Лидер фракции ЛДПР лишится этой суммы, если лингвисты найдут в его словах оскорбительный характер
Анастасия ФИЛАТОВА
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Перепалка между Жириновским и Хинштейном произошла в эфире передачи на федеральном каналеПерепалка между Жириновским и Хинштейном произошла в эфире передачи на федеральном канале
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Конфликт между депутатом Госдумы РФ от Самарской области Александром Хинштейном и лидером фракции ЛДПР, который разгорелся в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», получил новый виток. Резкие слова Владимира Жириновского в адрес народного избранника от 63 региона, проверит лингвистическая экспертиза.

- По моему иску к Владимиру Жириновскому суд назначил лингвистическую экспертизу, чтобы определить: являются ли его слова «подлец из подлецов», «негодяй, которого не видел свет» и тому подобное - оскорблениями. Сам он оскорблением это не считает, - написал Александр Хинштейн в Твиттере.

Суд в Москве, куда депутат подал гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, постановил, что высказывания Владимира Жириновского проверит Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина. Сделать он это должен в течение 30 дней. Если лингвисты усмотрят в словах лидера фракции ЛДПР оскорбительный характер, то ему придется заплатить компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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