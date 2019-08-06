В Самаре фестиваль «Пластилиновый дождь» перенесли на конец сентября

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-06T16:48:41+03:00

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Стало известно, когда в Самаре пройдет фестиваль «Пластилиновый дождь». Площадка у мероприятия останется прежняя — Струковский сад, а вот дата сдвинулась примерно на месяц. Теперь фестиваль планируется провести 21-22 сентября.

- Мы встретились с главой министерства культуры и решили сделать фестиваль в конце сентября, чтобы успеть все организовать и подготовить, - рассказала программный директор «Пластилинового дождя» Анастасия Шадрина.

Напомним, 1 августа организаторы сообщили, что фестиваль из-за трудностей с финансированием в этом году проводиться не будет. Это вызвало волну недовольства у горожан, ведь «Пластилиновый дождь» стал уже традиционным праздником для Самары. Новость об отмене мероприятия дошла до губернатора Дмитрия Азарова, и тот пообещал помочь в решении проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU